Stéphane Noureux est retraité du déminage. À 57 ans, cet Huppinois profite de sa retraite pour se consacrer à la guerre 14-18. Il vient de créer une base de données accessible en ligne sur les morts pour la France originaires de la Somme.

Comment vous est venue l’idée de cette base de données ?

Disons que j’ai fait des recherches sur les soldats de Huppy. Il manquait des noms sur le monument aux morts. Alors je me suis demandé comment faire des recherches exhaustives. J’ai mis deux ans pour la créer. Et j’ai été aidé par l’administrateur du site Huppy.net pour la mettre en ligne.

Quelle est votre méthode ?

Il existe deux sites. Mémoire des hommes, le premier site, appartient au ministère de la Défense qui met en ligne une base de données des soldats morts pour la France. La recherche est possible en multicritères. C’est un vrai travail de Romains si je puis dire, c’est long et fastidieux. De mon côté, j’ai regardé toutes les fiches des soldats et j’ai répertorié 17 000 noms. Le second site est tenu par les Archives Départementales de la Somme. C’est une base de données avec les fiches matricules des soldats. Leur profession, leur taille ou encore des détails sur leur carrière sont disponibles, éléments que je n’ai pas encore repris dans ma base.

Quel est l’objectif de votre travail ?

D’être un outil qui puisse servir à tout le monde. Celui qui habite à Gamaches peut regarder tous les soldats nés dans sa ville et morts en 14-18. Pour l’instant, nom, prénom, numéro de régiment, date et lieu de décès et circonstances de la mort sont répertoriés. Mais je travaille sur les fichiers départementaux pour compléter les fiches. J’invite ceux qui viennent se servir de cette base à vérifier les informations, à les recouper avec les états civils des communes par exemple. J’ai appris à me méfier des fichiers, à prendre du recul, car parfois les fiches sont construites selon un modèle générique.

Propos recueillis par Arzhêliz Diard

