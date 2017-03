C’est l’une des entreprises les plus emblématiques et les plus anciennes des Trois Villes Sœurs. La verrerie Desjonquères a fait travailler des centaines de personnes, et est encore aujourd’hui un fleuron dans la production de flacons pour la parfumerie de luxe.

En 1896, alors qu’il a 26 ans, Henri Desjonquères reprend la verrerie du Tréport. En 1924, il fait construire la nouvelle usine de Mers-les-Bains. C’est à partir de cette date que Jacques Richard propose de plonger dans l’histoire de l’entreprise lors d’une conférence, intitulée « De la verrerie Desjonquères à Saint-Gobain-Desjonquères, 1924-1973 ». Jacques Richard a commencé sa carrière dans cette usine en 1964. « Je venais juste de terminer mes études d’ingénieur à Lille » explique ce dernier. Il reste là jusqu’en 1974, date à laquelle il sera muté sur divers sites verriers, avant de revenir y finir sa carrière dans les années 2000.

« J’ai limité mon propos à cette période de 1924 à 1973. Je m’y suis intéressé après avoir retrouvé des notes prises lors des conseils d’administrations de Desjonquères. J’étais représentant du personnel. J’ai rapproché ces notes d’une discussion avec Luc Desjonquères sur les inquiétudes liées aux bouleversements technologiques ».

En guise de sources, il utilise ses archives personnelles, des documents que lui a laissés Jean Glinel, prêtés par Ridha Arfa ou publiés par Saint-Gobain, des coupures de presse et des informations du Musée Traditions Verrières. Il s’entretient également avec des membres de la famille et d’anciens collègues.

Personnellement, il avoue avoir été marqué par l’incendie de 1972. Mais aussi par la grève de 1966.

« Conduire des machines m’a permis de me préoccuper des verriers en tant que personnes. Le verre, c’est de la technique, mais c’est aussi beaucoup d’humain : les techniciens faisaient beaucoup d’observations qu’il était important de recueillir ».

Si le site mersois est cher à son cœur car « c’est celui de (sa) jeunesse », il admet que c’est une usine particulière.

« On y sort des produits plus compliqués que dans les autres usines du groupe sur des séries plus courtes. C’est aussi un moteur dans le monde de la parfumerie pour la création ».

Les Amys du Vieil Eu

Le travail de Jacques Richard a fait l’objet d’une publication dans le bulletin annuel 2016 de l’association des Amys du Vieil Eu (AVE). « Il pensait que ce ne serait pas approprié. Mais l’histoire des habitants de la région nous intéresse au plus haut point. Et elle commence déjà à se perdre » précise le président des AVE, Christian Duchaussoy.

Jacques Richard a préparé un livre, qu’il vendra à l’issue de la conférence (au prix de 8,50 €) et qui sera disponible à la Maison de Presse Pradels de Eu. « Le texte est plus développé que dans le bulletin des AVE ». Il espère que cela ouvrira la voie à de nouveaux témoignages et documents pour compléter son ouvrage.

« J’espère aussi que la conférence va intéresser les verriers d’aujourd’hui et les anciens. Moi-même j’ai appris beaucoup de choses en préparant ce travail ».

Pratique

Conférence « De la verrerie Desjonquères à Saint-Gobain-Desjonquères, 1924-1973 » par Jacques Richard, samedi 1er avril à 18 h, au Théâtre du Château d’Eu. Entrée gratuite.