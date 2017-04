Cliquez sur l'image pour l'agrandir

« Enorme », c’est sans doute le mot qui est revenu le plus souvent sur le front de mer au Tréport ce week-end. Entre les démonstrations de jet-ski, de moto, de quad, les défilés de paramoteurs, les sauts en parachute et une météo exceptionnelle, les visiteurs manquaient souvent de superlatifs pour décrire ce qu’ils étaient en train de voir.

Même satisfaction du côté des organisateurs, qui estiment à 30 000 le nombre de personnes venues assister à la troisième édition du Jet Evénement.

Si les vagues ont manqué aux pilotes pour s’exprimer pleinement sur l’eau, les plus talentueux ont tout de même réussi à enchaîner vrilles et saltos pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Jérôme Clément, président de l’AS Tréport Sun Jet Passion, le club qui organise ce qui est devenu le plus grand rassemblement de jet-ski acrobatique d’Europe, donne déjà rendez-vous aux visiteurs l’année prochaine pour une nouvelle édition. Plusieurs pilotes ont déjà fait savoir qu’ils reviendraient au Tréport en 2018. Un vrai succès aussi rendu possible par le soutien de la municipalité et des autres partenaires qui œuvrent au bon déroulement du week-end.

