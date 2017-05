Cela fait déjà trois ans que les membres de la commission culturelle de Criel-sur-Mer organisent le marché des fleurs et des saveurs. À chaque année son lieu, et cette année le marché se déroulera dans la cour intérieure du Manoir de Briançon le jeudi 25 mai.

L’événement s’articule autour des saveurs et des plantes, mais cette fois-ci il sera plus tourné vers les décorations de jardin. Les participants pourront retrouver une quinzaine d’exposants tous très différents.

Des stands diversifiés

Concernant les plantes, c’est l’occasion de découvrir des bougies végétales à la cire de soja, des décorations axées sur les fleurs et les saveurs. Mais aussi la famille Caulliez et sa nouvelle collection d’ornements de jardin, ou encore Hélène Bacquet, une vendeuse de thés et d’infusions en vrac. Côté saveurs : Carine Piednoel sera présente pour faire découvrir des saucissons secs et une présentation des ruches pédagogiques sera organisée.

Tout au long de la journée une petite buvette tenue par l’association de l’Atelier Arts et Loisirs proposera aux participants des salades printanières, des glaces, des gâteaux, des smoothies… Les profits reviendront à l’association.

Des animations pour tous les participants

L’événement est constitué de stands mais pas que… Des animations seront aussi de la partie ! Le groupe Le trio sélectif reprendra des chants du XXe siècle autour de l’écologie, de la « bonne bouffe », du développement durable et de la sauvegarde de la planète. Une sortie nature « falaise et zone humide » sera proposée, l’opportunité de découvrir la flore. Le départ est prévu à 9 h 30 au Manoir de Briançon. La balade de 2 h est commentée par Jean-Paul Legrand des amis des sciences naturelles du Muséum de Rouen. À savoir : pour participer il faut s’inscrire à la mairie ou par mail, la balade est gratuite.

Pour les enfants de 8 ans et plus, une série de questions a été organisée. Ils devront chercher les réponses auprès des exposants et dans l’environnement. Mais les plus petits ne sont pas oubliés. Un atelier de mise en place de petits pots de fleurs sera disponible. Simon Copin, responsable du service culturel et de la vie associative, précise : « Le jeu permet de créer du lien entre parents et enfants ».

Une journée familiale

Le public pourra aussi participer à différents concours. D’abord, un concours de bouquets de fleurs, qui se déroulera sur inscription. Mais aussi un concours de chapeaux sur le thème fleurs et saveurs. Différents lots sont à gagner : des sachets de graines médiévales ou de la confiture qui sort de l’ordinaire.

C’est une journée familiale comme l’explique Simon Copin : « Notre intérêt c’est que tout le monde profite ». L’intérieur du manoir sera complètement décoré de façon à représenter vraiment le thème de la journée. Par exemple, le public pourra profiter de la nouvelle zone humide où des ruches seront installées dans le paysage. Le parc du Manoir sera normalement inauguré la veille. Le succès de la journée est en partie lié au temps. « Prions pour qu’il fasse beau ! », précise la responsable.

Coralie Destroye

Pratique

Marché des fleurs et des saveurs le jeudi 25 mai de 10 h à 19 h, manoir de Briançon, entrée libre.