Six participants âgés de 9 à 16 ans ont découvert Hanabi, un jeu de cartes coopératif dont le but est de réaliser le plus beau feu d’artifice, lors du dernier rendez-vous.

Concernant l’actualité de la médiathèque, rappelons qu’elle participe au Prix littéraire des Villes Sœurs jusqu’au 17 juin, et accueille des animations du premier printemps musical de l’association locale Deviens Musicien jusqu’au 10 juin.

Renseignements sur place ou au 03 22 61 30 43.