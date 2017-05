Dès la matinée, les spectateurs ont pu échanger avec les auteurs, éditeurs et artistes gabonais venus présenter leurs œuvres. « Le but de la journée est de faire des rencontres et de permettre aux gens d’échanger dans une ambiance familiale », explique Nathalie Cagny, présidente de l’association. « Nous avons lancé le projet en janvier à la suite de l’assemblée générale de l’association. Nous étions confrontés à la réussite et avons tout mis en place en février car nous avons également démarré une collecte dans l’objectif d’envoyer un container au Gabon contenant ce que les gens ont bien voulu donner ».

Aux alentours de 18 h 30, chacune des personnes présentes s’active pour dresser les tables en vue du repas. Nathalie Cagny pousse les portes de la cuisine : « Les artistes gabonais ont voulu donner un coup de main et ont décidé de préparer des spécialités gabonaises pour les cent personnes qui vont manger ce soir ». Les effluves de poissons marinés, poissons frits, beignets embaument l’atmosphère au moment où les plats sont apportés sur les tables disposées à la manière d’un self-service et servis par les bénévoles.

