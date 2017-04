Ce dimanche 16 avril 2017, l’équipe d’animation du château fort de Rambures (Somme) prévoit une grande journée autour du jeu Pokémon Go avec ateliers, lâchers de leurres et surprises. En effet, depuis quelque temps, les Pokémon se pressent en nombre sur le domaine et autour des deux Pokestops que sont le château et la chapelle. Bulbizarre, Evoli ou Pokémon rares sont régulièrement croisés au détour des allées du parc. Alors pour fêter dignement l’arrivée des nouveaux Pokémon, l’équipe du château a décidé d’organiser la deuxième journée Pokémon où de multiples activités seront proposées autour de l’univers du jeu.

Des friandises pour les chasseurs

Hasard du calendrier, c’est Pâques aussi sur le domaine et les amis de Pikachu adorent les friandises, donc il y en aura certainement aussi pour les chasseurs.

> Renseignements au 03 22 25 10 93.