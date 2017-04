La fête foraine reprend ses quartiers place de la poissonnerie au Tréport. Une quarantaine de forains a été accueillie par la muncipalité samedi 22 avril pour lancer cette nouvelle édition du printemps. Jean-Jacques Louvel, adjoint au maire en charge du tourisme, du marché et de la fête forraine, rappelle que « cette fête doit vraiment être une fête. Depuis trois ans, nous avons cadré les choses et les commercants ne se plaignent plus » avant de s’adresser directement aux forains : « C’est un droit que vous avez de vous installer deux week-ends par an ».

Et l’adjoint en a profité pour annoncer une bonne nouvelle : la fête foraine devait fermer le 30 au soir, mais elle est prolongée jusqu’au 1er mai. « On est contents d’être reçus au Tréport, explique l’un des forains. Nous avons fait énormément d’efforts pour que tout se passe le mieux possible. »

Des nouveautés

Au milieu de la soixantaine d’attractions et de stands, plusieurs nouveautés. Des manèges à sensation : « Virus » ou Fun Beach, ou encore le « Mort du Rire », un palais du rire à arpenter sur trois étages en mettant à l’épreuve ses zygomatiques. Les forains réservent de belles surprises pour les grands et les petits. À l’image d’Esteban qui tente la pêche aux canards (et aux grenouilles) pour gagner un poisson rouge. Chacun pourra tenter sa chance !

Arzhêliz Diard

Tarifs réduits mercredi 26 avril sur les manèges participants à l’opération.