Depuis qu’il a été élu maire de Blangy-sur-Bresle il y a trois ans, Éric Arnoux fait de la politique enfance et jeunesse l’une de ses priorités. C’est dans ce cadre qu’avec l’ensemble du conseil, la ville accueille durant huit mois Mahamadou Abdoulkarim, dit Karim. Ce jeune homme de 25 ans, tout droit arrivé du Niger le 11 avril dernier, intervient auprès de la commune en tant que service civique jusqu’au début du mois de décembre. Une rencontre rendue possible par la fédération Léo Lagrange et son responsable international, qui n’est autre que Bernard Renoult, une figure bien connue des Blangeois, qui a sollicité la commune pour qu’elle mette en place un service civique, entièrement pris en charge par Léo Lagrange au niveau rémunération (472,97 euros mensuels, comme pour tous les services civiques).

Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Eclaireur du 24 mai 2017.

B. Bény-Thoreux