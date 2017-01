Justice. Le conciliateur de plus en plus demandé

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Guy Trioux évite le recours à un vrai procès au tribunal, en poussant des plaignants à trouver un arrangement compatible avec le droit et l’intérêt de tous. Portrait entre deux consultations.

C’est un petit bonhomme souriant. Sans doute cela joue-t-il un rôle aussi. Le conciliateur, Guy Trioux, a 83 ans. Il est de plus en plus demandé parce qu’ils sont moins nombreux à remplir ce rôle. « On nous demande de faire de plus en plus mais il y a de moins en moins de conciliateurs. On était une quinzaine, on n’est plus que deux. L’autre conciliateur vient d’Amiens effectue les permanences au nord d’Abbeville », précise-t-il.

Les prochaines permanences

1er mardi à 15 h : Feuquières en Vimeu;

2e mardi : Pont-Rémy.

2e vendredi : Chépy.

3e mardi : Gamaches.

3e vendredi : Friville-Escarbotin

4e mardi : Moyenneville