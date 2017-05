Samedi 13 mai, le Rotary club de Eu a fait un don à l’association tréportaise le Mur de la Manche, qui se charge notamment d’organiser des visites du Kahl-Burg, ouvrage souterrain construit par les Allemands durant la seconde guerre mondiale. « Le Rotary club a plusieurs missions, qui concernent la santé ou l’éducation par exemple et il œuvre aussi pour la paix internationale » explique Paul Labesse, président du club d’Eu. « Contribuer à la préservation des lieux de mémoire fait partie de cette mission. Le Kahl-Burg en est un important, en venant ici, les visiteurs peuvent se faire une idée de ce qu’était la guerre ».

Grâce à ce don, l’association a pu rendre le Kahl-Burg plus accessible : « Nous avons rehaussé la toiture à l’entrée et démonté la cloison du couloir de l’entrée. L’arrivée se fait maintenant par une grande pièce » décrit Didier Morainville, président du Mur de la manche. « C’est grâce à ce genre de dons que l’association peut contribuer aux rénovations de l’ouvrage. Nous sommes une quinzaine de bénévoles et nous réalisons régulièrement des petits travaux. La municipalité du Tréport nous aide également beaucoup ». Ces différents soutiens et la motivation des bénévoles permettent à la ville du Tréport de conserver un trésor patrimonial de la seconde Guerre Mondiale.

Pratique

Les visites du Kahl-Burg se font sur réservation. Pour mieux connaître l’ouvrage, rendez-vous sur www.kahl-burg.fr