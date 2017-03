La dix-neuvième édition du « Printemps des Poètes » s’inscrit sous le signe de l’Afrique. Le lycée Anguier de Eu expose, pour sa neuvième participation à l’événement, des œuvres de la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) Normandie Rouen. Vendredi soir à l’occasion du vernissage, les œuvres de Sophie Riestelhueber, Lyndi Sales, Barthelemy Toguo et de Kendell Geers étaient accompagnées de poésies par les élèves de Gilles Cauchy et de Thibault Le Forestier.

Sur les vitres du réfectoire de l’établissement, Marie a dessiné une fresque vers un voyage autour de l’histoire, de l’art et de l’architecture africaine. Michèle, Coralie, Ines et Raphaëlle, lectrices de talent, ont donné vie aux extraits de poésie de Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Véronique Tadjo et Gaël Faye.

Nuit du Lycée, le 5 mai

Le Printemps des Poétes du lycée Anguier se prolongera jusqu’au 5 mai prochain, date de « La nuit du lycée ». Les 40 élèves de l’option théâtre et les 110 lycéens inscrits en art produiront poésies et vidéos sur la thématique de la culture africaine. Des ateliers artistiques et littéraires sont en préparation avec Sophie Mari, plasticienne rouennaise. La Brigade d’Intervention Poétique sera également partenaire de la soirée.