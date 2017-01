Les résidents, les élus locaux, le personnel, les bénévoles, ainsi que les membres des associations ont tous été conviés jeudi 12 janvier 2017 par Colin Zeller, directeur de la maison de retraite Les Trois Rives à Gamaches (Somme), pour la cérémonie des vœux. « Tout le personnel et moi-même avons le bonheur de vous souhaiter une très belle et heureuse année 2017 » commence Colin Zeller, avant d’avoir une forte et émouvante pensée pour les vingt-cinq résidents décédés au cours de l’année 2016.

À lire aussi : Nouveau directeur à l’EHPAD Les Trois Rives

Avant de dévoiler les projets de 2017, Colin Zeller revient sur les améliorations portées sur la qualité de vie et le divertissement des résidents connues durant l’année tout juste achevée.

Nous avons mis en place une thérapie non médicamenteuse afin de permettre, aux résidents qui le désirent, de soigner un petit problème sans faire usage de médicament. Nous avons également fait l’acquisition d’un Silverlit, un jeu interactif sous forme d’un phoque en peluche qui réagit en fonction de qui le câline. De nouveaux matériels médicaux sont mis à disposition des soignants, il y en a eu pour plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Espace vert, projet personnalisé…

Afin de persister sur cette voie de perfectionnement, Colin Zeller exprime aux invités ses projets pour la nouvelle année, dont la création d’un espace vert, l’ouverture de la résidence vers l’extérieur, ou encore le projet personnalisé.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 17 janvier 2017.