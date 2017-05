Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Le 27 mai dernier aux alentours de 11 h, Salim Bendiab, membre de l’équipe de France de Karaté, s’est rendu au gymnase d’Oisemont pour une journée d’entraînement organisée par Gaëlle Deray, présidente du club, et Romain Agrare, entraîneur 5e Dan et directeur technique au sein du comité départemental. Après avoir entraîné les adultes de 11 h à 12 h 30, Salim Bendiab a ensuite fait profiter de son savoir-faire en combat aux plus jeunes avec beaucoup de pédagogie et d’humour.

Après leur avoir montré différentes techniques et les avoir fait travailler par deux, Salim Bendiab demande aux jeunes de former un cercle autour de lui et de les inviter à l’affronter dans des combats de quelques secondes où Salim a incité chaque jeune à donner son maximum sous les applaudissements de ses camarades et devant les appareils photo des parents.

Les adultes du club et d’autres karatékas originaires des clubs alentours ont ensuite pu parfaire leurs connaissances pendant 1 h 30 avant la fin d’une journée qui a ravi les membres du club.

Retrouvez l’intégralité de cet article dans notre édition du 30 mai 2017.