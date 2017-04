Créée en octobre 2012 à Abbeville (Somme), l’association Chatmicâlin a pour but la stérilisation des chats errants afin d’en limiter la prolifération. Ne disposant pas de local, elle fait appel à des familles d’accueil pour mener à bien son action. Si dans la très grande majorité des cas tout se passe bien, il arrive malheureusement que certaines familles d’accueil ne tiennent pas leurs engagements. C’est ce qui se serait passé il y a quelques semaines, en février 2017, dans le canton de Gamaches.

Les personnes en charge d’Harmonie, une jeune chatte, l’auraient abandonnée. L’association a décidé de porter plainte. Sa présidente fondatrice s’explique.

Comment procédez-vous ?

Notre association travaille avec des familles d’accueil, même si notre but n’est pas d’accueillir un animal, il arrive parfois qu’un maître sans scrupule abandonne son aniamal. Quand un chat est abandonné, nous recevons donc des appels téléphoniques pour nous le signaler. Toutes ces personnes ont eu au préalable au téléphone le refuge du Ponthieu Marquenterre qui n’a pas voulu intervenir.

Que se passe-t-il ensuite ?

On se rend sur les lieux avec une cage de transport ou une trappe et une autorisation du propriétaire. Nous amenons l’animal à la clinique vétérinaire pour vérifier s’il est identifié et en bonne santé. Ensuite, nous lançons un SOS sur les réseaux sociaux et notre site pour rechercher ses maîtres et essayons de trouver un adoptant d’urgence. Si au bout de 24 h personne ne s’est manifesté, il est remis sur place, stérilisé.

De quels financements bénéficiez-vous ?

Nous n’avons aucune subvention. Nos seuls fonds proviennent des dons. C’est pourquoi nous agissons uniquement si nous avons les fonds nécessaires. Chaque chat pris en charge par l’association, avant son adoption, est identifié, stérilisé s’il a plus de six mois, vacciné, déparasité et vermifugé.

Et les conditions pour devenir famille d’accueil ?

Aimer les animaux, et pas de façon éphémère. Les frais vétérinaires restent à la charge de l’association, la famille d’accueil a le devoir d’apporter de l’amour, du temps et de la nourriture à l’animal. Elle s’engage à recevoir de potentiels adoptants et à aider l’association à placer l’animal. Un contrat est fait en deux exemplaires. C’est une façon de protéger l’animal confié.

L’interview complète à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 4 avril 2017.