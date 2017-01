Le samedi 17 décembre, l’association des propriétaires de Mers-les-Bains, dans la Somme, s’est réunie en assemblée générale extraordinaire, à l’hôtel Bellevue-Beaurivage. Michel Delépine, adjoint au maire en charge du patrimoine était présent.

Deux points majeurs étaient à l’ordre du jour. L’adaptation de l’objet de l’association qui affirme sa vocation pour la défense du patrimoine bâti et du patrimoine paysager. Et la dénomination de l’association. Elle devient « l’association des propriétaires, résidents et intéressés par Mers-les-Bains » (APRIM).

Depuis 1886

L’association a été créée en 1886. Elle est la deuxième plus vieille association de Mers-les-Bains. Historiquement, elle s’est d’abord appelée syndicat des propriétaires puis en 1966, elle devient l’association des propriétaires de Mers.

« L’évolution de son appellation correspond au désir des adhérents d’ouvrir l’association plus largement aux habitants de Mers, aux personnes qui occasionnellement la fréquentent ou encore à tous ceux qui souhaitent participer à la conservation de son original patrimoine de ville balnéaire ».

Un apéritif convivial a conclu l’assemblée générale.

« Ce fut l’occasion de fêter les 130 ans de l’association et de vérifier sa vitalité et son utilité ».