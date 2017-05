Dimanche 14 mai 2017 dès 9 h au château fort de Rambures (Somme), aura lieu la 35e exposition nationale d’élevage. Elle est organisée par le club des Épagneuls de Picardie et de Pont-Audemer, et le Groupement d’Intérêt Cynégétique du canton de Gamaches. Le public pourra découvrir :

des produits du terroir,

des sculptures sur bois,

des blettes,

ou encore l’art de la taxidermie…

Une restauration est également proposée au tarif de 15 euros (réservation souhaitée au 06 86 25 25 60 ou au 03 22 28 58 93). Enfin, en plus des exposants et de la restauration, des animations seront proposées avec du tir à l’arc et du tir virtuel notamment.

Entrée gratuite. Parking par la Grande Rue.