Wattebléry, hameau de Bouillancourt-en-Séry, est, pour le moins que l’on puisse dire, niché au fin fond de la campagne. Or, force est de constater que les communes rurales sont confrontées à diverses salissures, souvent de types organiques émanant de la chute des feuilles d’arbres, de mousses, et des inévitables boues dues au passage des engins agricoles ou de travaux publics. Afin de répondre efficacement au souci de propreté qu’ont les maires concernant leur commune, l’entreprise Nourry a fait le choix d’investir dans une balayeuse pour le moins performante : cette machine est en effet équipée de :

deux balais en acier nylon,

d’un nettoyeur manuel haute pression de 170 bars,

d’un bac à déchets de 500 litres,

d’un bac à eau de 150 litres,

et d’un système d’aspirateur intégré permettant le nettoyage des lieux inaccessibles pour la machine.

La démonstration effectuée par Matthieu et Clément Nourry est édifiante : il ne subsiste aucune salissure sur une largeur de 1,5 mètre après son passage.

La SAS Nourry : une affaire de famille

Vieille de 55 ans puisque créée en 1962 par Roger Nourry, cette PME est le type même de l’entreprise familiale souvent considérée comme la colonne vertébrale de notre économie. Son fils Denis est entré dans la société en 1977, pour lui-même passer le flambeau à ses deux, fils Matthieu et Clément, qui remplissent leur rôle de chef d’entreprise avec une grande complémentarité et ce, depuis 2015. Leur objectif commun est clair : assurer la pérennité de la société en offrant une grande qualité de service et en raisonnant les investissements sur le moyen-long terme, comme l’illustre cette nouvelle acquisition qui doit être amortie sur trois ans. Les deux dirigeants, les deux employés et l’apprenti proposent une large palette de services à savoir la tonte, la scarification, la taille de haies et d’arbustes, l’entretien de massifs, le débroussaillage, l’élagage, l’abattage et, dès à présent le balayage…