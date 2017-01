Grande mobilisation générale des Randonneurs Monchois pour le rendez-vous

des 24 et 25 juin 2017.

Le jour, la nuit, par tous les temps et pendant 24 heures : à VTT, la course extrême par équipe séduit de plus en plus de sportifs. Les membres du club des Randonneurs monchois ont participé à trois reprises aux 24h de VTT de Cergy-Pontoise. Ils ont tellement aimé qu’en 2017, ils souhaitent proposer ce challenge aux habitants du secteur.

Les Randonneurs monchois ont découvert l’épreuve avec deux équipes de six coureurs en 2013, avant d’y retourner avec une de plus eu 2015, et d’emmener une quatrième formation pour la 11e édition, l’année dernière. « Une légende… Une course d’endurance sur 24 heures. Une véritable communauté de pratiquants du VTT qui viennent et se retrouvent tous les ans pour 24 heures de bonheur, exploits individuels, en solo ou par équipes, de 2 à 6 éléments, dans un respect mutuel total, soudé par l’effort » peut-on lire sur le site internet des 24 heures de Cergy. Créé il y a 12 ans, l’étonnant défi est relevé chaque année par plus de mille vététistes venus de tout l’hexagone.

Infrastructures

Lors de l’assemblée générale du club en octobre dernier, c’est avec des souvenirs pleins la tête que les licenciés du club ont abordé l’ordre du jour et son point le plus important : trouver un moyen de marquer

les 10 ans du club de Monchy-sur-Eu. Pourquoi pas une épreuve d’endurance en guise d’anniversaire ? 4, 6, 10 heures ? Les enchères ont grimpé avant que les membres s’accordent sur 24 heures, une journée complète, comme à Cergy : l’élève rejoindrait les maîtres de l’exercice qui se comptent sur les doigts de la main en France.

Motivés par la belle idée, il restait encore à trouver un site et des infrastructures adaptées à cette épreuve. La présence de Rémois parmi les Randonneurs monchois suggéra la réponse : ce sera Saint-Rémy-Boscrocourt, avec le stade de football pour accueillir la zone du bivouac.

Lieu de vie stratégique de l’épreuve, ce point de départ s’ouvrira sur un circuit de 6,5 km avec des terrains privés, facilement accessibles aux secours, en particulier la nuit. Un événement sportif incontestable dans le canton, avec une large mobilisation des membres du club autour du président Sébastien Lalouette et de son équipe.

Jour de fête du VTT

Le projet a déjà nécessité beaucoup de temps depuis trois mois. Sa mise en place demandera encore des centaines d’heures de préparation jusqu’au 24 juin prochain, coup d’envoi d’un week-end qui devrait attirer la grande foule dans la commune rémoise. Ce sera assurément encore un jour de fête pour le VTT, qui s’ajoutera aux grands rendez-vous proposés par les clubs de VTT voisins.

Pratique

Les inscriptions sont ouvertes sur le site des Randonneurs monchois, avec le règlement. http://www.24hvttdesaintremyboscrocourt.blogspot.fr. Contacts : seblal@laposte.net ou 06 84 87 56 32.