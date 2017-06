L'Informateur et l'Eclaireur rejoignent actu.fr

Amis internautes, depuis le lancement de notre site internet, vous êtes chaque mois de plus en plus nombreux à nous suivre. Le site web de l’Informateur et de l’Eclaireur est d’ailleurs devenu incontournable au niveau de l’actualité locale. Merci de votre confiance !

La force d’un réseau de proximité

Cela démontre que l’information de proximité fait largement partie de vos préoccupations, notamment sur le web. Afin de renforcer ce lien, notre site va profondément évoluer ce mardi 20 juin.

www.linformateur-leclaireur.fr sera désormais accessible sur la plateforme actu.fr, un site que nous avons co-créé au sein du groupe de presse auquel nous appartenons (1). Comme aujourd’hui, vous y retrouverez bien sûr toutes les informations de vos journaux favoris sur deux pages d’accueil distinctes… et bien plus !

Objectif : rendre accessible au plus grand nombre les informations que nous recueillons chaque jour auprès de vous. Actu.fr en sera le trait d’union.

Le meilleur d’ici et d’ailleurs

Notre ambition est de vous faire partager le meilleur des grandes et petites histoires des trois villes soeurs, de la vallée de la Bresle, du Vimeu, de la Picardie maritime et… d’ailleurs (Dieppe, Neufchâtel, Abbeville, la Somme, la Seine-Maritime, la Normandie, les Hauts de France…)

La proximité ne s’arrête pas seulement aux frontières géographiques. Elle se nourrit d’émotions, de passions, de souvenirs, de pensées, de langages communs… et cette richesse en traduit l’universalité et l’originalité.

Vous remerciant à nouveau pour votre confiance, nous vous disons à demain mardi sur actu.fr/l-informateur-d-eu et sur actu.fr/l-eclaireur-du-vimeu

(1) Publihebdos et se filiales éditent 90 journaux et 67 sites locaux (350 journalistes).