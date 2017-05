L'interview : Aline Braud et José Marchetti développent le tourisme dans les Villes Soeurs

José Marchetti et Aline Braud travaillent ensemble sur les orientations touristiques décidées par la CCVS. –

Sur le territoire du canton, six bureaux d’accueil touristique accueillent les visiteurs. Au 1er janvier, ils ont été regroupés sous la bannière Office de Tourisme Destination Le Tréport-Mers. José Marchetti est le vice-président en charge du développement touristique et Aline Braud, la directrice de cet office de tourisme regroupé. Nous leur avons posé quelques questions pour mieux comprendre les changements en cours.

L’informateur : Pouvez-vous nous rappeler ce qui a changé au 1er janvier en matière de tourisme ?

Aline Braud : Au 1er janvier, comme partout en France, il y a eu un transfert de compétences des communes vers la Communauté de communes des Villes Sœurs (CCVS). Seules Le Tréport et Mers-les-Bains auraient pu garder leur indépendance car ce sont des stations classées.

José Marchetti : La loi NOTRe nous l’a imposé, mais on y réfléchissait depuis longtemps.

Quelle conséquence a eu ce changement sur le personnel ?

A. B. : Le personnel est mobile. Il travaille sur tous les bureaux selon les besoins et les horaires. Par ailleurs, nous n’avons pas de personnel saisonnier, il est annualisé. L’équipe regroupe 21 personnes divisées en trois pôles : accueil, promotion et développement.

Le premier budget de la CCVS pour le tourisme atteint 1,2 million d’euros, pensez-vous qu’il sera suffisant ?

A. B. : Pour bâtir le budget, nous avons été accompagnés par un bureau d’études professionnel du tourisme en 2016.

J. M. : Le premier budget, c’est toujours compliqué à mettre en place. Nos stratégies vont être déroulées au courant de l’année, dans les mois à venir.

Qu’est-ce qui vous occupe particulièrement en ce moment ?

A. B. : Nous travaillons sur le classement en première catégorie de l’office de tourisme. On espère bien le faire avant la fin de l’année 2017. On a commencé depuis mi-mars. Pour être validé en démarche qualité, il faut que tout le mode de fonctionnement soit revu et que les questions de non-conformité soient réglées. Cette nouvelle équipe, ça permet de mettre en place les mêmes types d’outils. Tout mettre à plat pour aussi être plus efficace.

Un visiteur sur dix vient en office de

tourisme

Pour les touristes, qu’est-ce qui change ?

A. B. : Nous mettons en place des questionnaires de satisfaction et de réclamations pour professionnaliser la destination. Nous sommes en train de renforcer la promotion de la destination avec le chapelet d’offices de tourisme. Maintenant, l’objectif c’est de se regrouper pour se donner de nouvelles destinations. Nous comptons proposer un panel plus large d’activités pour les groupes et les individuels. Au niveau national, un visiteur sur dix vient en office de tourisme. On souhaite qu’ils consomment le territoire.

J. M. : Nous travaillons sur un nouveau guide touristique et guide des animations. L’accueil n’est pas uniquement physique. Le site Internet est en cours de reconstruction complète. Début juin, il sera mis en ligne*.

Un site Internet début juin

Le syndicat d’initiative de Mers-les-Bains reste en fonction, allez-vous travailler ensemble ?

A. B. : On s’est vu avec le syndicat d’initiative de Mers-les-Bains. On propose des choses différentes. Ils vont continuer certaines animations car elles restent dans le domaine associatif. Les visites guidées du domaine sauvegardé de Mers-les-Bains seront réalisées par leur soin. Nous ne proposerons pas d’autres visites en même temps. Nous sommes en train de réaliser des conventions.

Deux périodes de vacances viennent de s’écouler, constatez-vous une hausse de la fréquentation touristique ?

A. B. : Sur les trois zones de vacances, on remarque que quand les Parisiens sont en congés, la fréquentation est plus grosse. Les week-ends d’élections n’ont pas été extraordinaires. Nous allons croiser les chiffres et la météo, mais les bureaux d’accueil ont été très fréquentés pendant ces petites vacances. Entre mars et avril, nous avons recensé 5 749 demandes d’information aux guichets.

*L’ancien site www.tourisme.breslemaritime.fr est encore accessible.