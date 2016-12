L’opération brioche est une manifestation de solidarité qui permet de participer au financement de projets et d’acquérir une avance de trésorerie à chaque ouverture d’établissement. La préoccupation majeure de l’Association Départementale d’Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Somme (ADAPEI 80), qui mène cette opération, est le devenir des personnes adultes en situation de handicap mental.

Guy Boizard, président de l’association depuis huit ans, constate qu’il y a de moins en moins de bénévoles pour aider lors de ces opérations en faveur des handicapés et de leur accès à des situations adaptées. Pour cette année 2016 dans le canton de Gamaches (Somme), les dons sont équilibrés par rapport à l’année dernière, mais stagnent. De plus, certaines communes ne se mobilisent plus et préfèrent donner une subvention qui, certes, est la bienvenue, mais ne favorise en rien le dialogue avec la population. Le manque de bénévole est dû à une population vieillissante et non renouvelée. Les jeunes ne s’investissent pas ou peu.

4,82 euros par brioche en moyenne

Cette 48e édition, grâce au dévouement et à la persévérance de chacun, est une réussite. En tout, 9 298,06 euros ont été récoltés pour 2 720 brioches vendues, soit une moyenne de 4,82 euros par brioche contre 4,91 euros en 2015.

Ce sont 100 communes du Département qui ont participé à l’opération, avec près de 500 bénévoles mobilisés.

