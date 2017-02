À l’occasion des dernières fêtes de Noël, les commerçants de la rue Paul Bignon de Eu (Seine-Maritime), plus connue sous le nom de rue piétonne, s’étaient regroupés afin de proposer des animations. « La parade de Noël a attiré plus de 3 000 personnes dans la rue, on ne s’attendait pas à autant. Certains d’entre nous ont vu leur chiffre d’affaire augmenter de 60 % sur cette journée » expliquent les représentants des échoppes. Avant de continuer :

« le bilan est positif, tant pour l’ambiance de ce 18 décembre que pour les répercussions puisque des clients sont revenus nous voir après ».

Difficile donc de s’arrêter après une si belle réussite…

« Dynamique positive »

Après avoir été incités par la mairie à se regrouper par quartier (l’union des commerçants de la ville a été mise en sommeil) et s’être réunis pour savoir s’il était judicieux de continuer ou non, il a été décidé la naissance de l’Union Piétonne Eudoise. Regroupant déjà 42 adhérents, l’association est présidée par Amandine Derny, soutenue par

Franck Démare (vice-président),

Marie Lecomte (secrétaire),

Sara Puglièse (secrétaire adjointe),

et Philippe Berquez (trésorier).

Elle regroupe les entités de la rue piétonne mais aussi du Lauzin, du Champ de Mars… « Nous avons créé une page Facebook éponyme, régulièrement alimentée, pour présenter les produits des différents commerçants. Cela offre une belle visibilité que tous apprécient ». Et les animations iront aussi bon train : un jeu est en cours pour la Saint-Valentin, puis viendront des actions avec la fête des Pères, la fête des Mères, deux marchés nocturnes cet été, et un Noël encore plus féerique. Sans oublier une Fête pour le printemps, avec un marché fermier, des animaux dans la rue… et une course de caisses à savons.

Le but ?

Le but de l’Union Piétonne Eudoise ? « Faire re-rentrer les clients dans nos enseignes et montrer ce que l’on fait. Il faut remettre nos commerces au cœur des discussions. Nous en avons marre d’entendre que la rue piétonne est morte et qu’il n’y a pas d’animation… ». Une dynamique positive et une association qui veut se bouger avec un seul objectif :

« Redonner envie aux clients, mais aussi aux autres commerçants, de venir dans la rue piétonne ».