Le but de l’opération est de recruter des hommes et des femmes de 17 à 55 ans pour compléter la troupe et remplacer les personnes qui arrivent en fin de carrière, et de faire découvrir ce qu’est le secourisme, un incendie et les interventions réalisées dans le village.

Les portes ouvertes ont débuté avec la présentation de la caserne et de son équipement : un véhicule de première intervention, un véhicule toute utilité, une motopompe remorquable, le matériel incendie, le matériel de balisage pour les accidents sur la voie publique et un parcours établi pour les enfants. L’équipe se compose de 13 sapeurs-pompiers dont une femme, tous gradés Caporal Sapeur-Pompier. Emmanuel Lenclen sergent-chef du C.P.I. en est à sa 19e année d’expérience : « pour être pompier, il faut être motivé, nous effectuons à Chepy entre 70 et 80 sorties par an ». Son groupe se divise en trois et donc quatre pompiers effectuent une semaine de garde toutes les trois semaines du vendredi au vendredi et ce 24 h sur 24.

Le fonctionnement du centre est financé par la municipalité de Cheppy et par ses manifestations (feu de saint Jean, brocante, harengade).

Sapeur-pompier, pourquoi pas vous ?

80 % des sapeurs-pompiers sont des hommes et des femmes volontaires qui décident de consacrer une partie de leur temps libre aux missions de secours aux personnes, prévention, protection et lutte contre l’incendie, préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation des moyens de secours, ils démontrent chaque jour que dénouement, solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots, pour vivre un engagement quotidien au service des autres, en parallèle de leur métier ou études, tout en tenant compte de leur vie de famille. Le recrutement se fait par voie d’engagement auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours, il est ouvert aux hommes et aux femmes satisfaisant aux conditions réglementaires (être âgé de 16 à 55 ans, résider régulièrement en France, remplir les conditions d’aptitude médicale et physique, jouir de ses droits civiques et fournir une autorisation parentale pour les mineurs).

Dès le début de l’engagement, une formation théorique et pratique adaptée aux disponibilités du volontaire permet d’être opérationnel et prêt à affronter toutes les situations.

Les sapeurs-pompiers donnent rendez-vous le 24 juin pour le « feu de la Saint-Jean » organisé au stade de football à côté de la salle des fêtes et de Cheppy.