Mercredi 14 décembre, une cavité est apparue à proximité de la route, rue Fidel Ducat, obligeant plusieurs familles à quitter leurs logements. Dans les heures qui ont suivi, géologues et responsables de la municipalité sont allés sur place pour étudier l’effondrement, avant de laisser la place au bureau d’étude Alise, dès vendredi.

« Aujourd’hui nos conclusions provisoires disent qu’il s’agit certainement d’une marnière » expliquait mardi 20 décembre Grégory Lamarre, responsable du pôle cavités souterraines pour le bureau d’étude. « Celle-ci se situe entre 5 et 7 mètres de profondeur. Nous continuons les études et espérons qu’elles seront finies demain, afin de reloger rapidement les habitants ».

Une fois la cavité examinée, il faudra la combler : « Compte tenu du secteur, on peut imaginer qu’il s’agit d’une petite marnière, qui sauf cas exceptionnel, pourra être rebouchée. Néanmoins, elles sont petites mais aussi peu profondes donc fragiles contrairement à d’autres que l’on peut trouver dans le département à 35 m ou 40 m de profondeur. Elles sont plus vastes, mais risques moins de s’effondrer » explique le responsable, qui connaît les marnières du secteur pour être notamment intervenu à Flocques et à Etalondes. Pour étudier la cavité, l’entreprise a réalisé dix forages à vingt mètres de profondeur. « Ensuite, nous passons une petite caméra dans une sorte de gouttière pour voir à l’intérieur » détaille Josias Hapdey, chargé d’étude rencontré sur place. « La difficulté, c’est de ne pas sonder autour d’une galerie. Ainsi, nous forons tous les 1m50 pour ne pas rater une éventuelle galerie, qui sont parfois très étroites ».