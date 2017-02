Après une année 2016 riche en travaux et projets divers, 2017 semble toute aussi prometteuse dans le Vimeu à Aigneville (Somme). Lors de la cérémonie des vœux à la fin du mois de janvier, en présence de nombreux habitants, le maire Michel Dequevauviller a ainsi évoqué :

la restauration de la maçonnerie sous les vitraux de l’église,

la création d’un abribus rue du stade,

la sécurisation routière devant la mairie et à la fourche de la rue du stade avec la rue d’Hocquélus (et jusque devant la salle des fêtes),

la gestion de la vitesse sur l’ensemble du territoire.

Mais cette année sera aussi et surtout celle de la fibre optique : les travaux viennent de s’achever et une réunion d’information sera organisée dans les semaines à venir pour l’ensemble des habitants.

Réflexion autour des écoles

Plus largement, une réflexion va également être menée de 2017 à 2020 concernant les écoles et les activités périscolaires. D’ores et déjà, les travaux de mise en accessibilité pour les personnes en situation de handicap vont débuter à la fois à l’école d’Hocquélus et au stade.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 14 février 2017.