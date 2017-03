Voilà quelques jours, la Halte des Lutins a dressé le bilan de l’année 2016. Une fois encore, la fréquentation a été bonne. « Nous avons mis en place une liste d’attente car nous manquons de place. De fait, on privilégie parfois les familles actives, mais personne n’est en reste. Nous avons le devoir de recevoir et de dépanner les parents au besoin » explique la directrice Christine Paris. La structure associative (financée par la Caisse d’Allocations Familiales, la mairie et la participation des familles) peut accueillir 25 enfants. En 2016, plus de 42 000 heures de présence enfants ont été enregistrées, et une centaine de familles est concernée par l’activité.

Le tarif horaire pour les familles est basé sur les ressources et le nombre d’enfant. « Repas et couches sont compris. Néanmoins, nous demandons une participation pour du coton, liniment et eau ». À noter d’ailleurs l’an passé, le don de repas, couches et produits d’une valeur de 1 500 € du Lions Club de Mers réalisé après une collecte.

Christine Paris et son équipe travaillent à l’éveil des enfants de 2 mois à 6 ans. « C’est un lieu où le rythme de l’enfant, ses besoins spécifiques, les attentes et les demandes des parents sont entendus et respectées dans la mesure du possible ». Tous mettent un point d’honneur à travailler la sociabilisation des enfants, et l’ouverture vers l’extérieur.

De l’école à l’EHPAD

Pour preuve, en 2016, des échanges ont été nombreux, et se renouvelleront en 2017. Les petits vont régulièrement voir ou reçoivent la visite des enfants de maternelle de Primevère ou Nazareth (Mélusine n’est pas oubliée, mais aller sur place pose un problème de sécurité). D’ailleurs pour Mardi Gras, les jeunes de Primevère sont venus montrer leurs déguisements, avant d’emmener les Lutins dans leurs locaux pour déguster des crêpes. Quand les parents choisissent la future école, la Halte les accompagne pour une visite des lieux.

Une fois tous les deux mois, c’est avec les résidents de l’EHPAD participant à l’atelier d’ergothérapie qu’une rencontre a lieu. « En alternance chez eux et chez nous, on s’offre des cadeaux et partage un atelier de bricolage. Un moment très attendu par tous ». Les petits vont régulièrement à ludothèque, et une animatrice vient aussi les voir chaque semaine. Semaine du goût, Téléthon, spectacle jeune public du Murmure du Son, Fête de la Musique, Rendez-vous aux Jardins… Les sorties et animations ne manquent pas. Des temps de rencontres avec les parents sont aussi mis en place.

Prochain événement à venir, le 2e marché de printemps de la Halte, pour lequel l’équipe recherche du matériel pour fabriquer des objets à vendre au profit de la structure. De quoi continuer à renouveler les jeux et le matériel de puériculture.