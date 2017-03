C’est au sein de l’école de musique de la ville d’Eu (Seine-Maritime) que la Maîtrise de la Collégiale a tenu son assemblée générale jeudi dernier. L’occasion de dresser le bilan de l’année passée et des projets à venir. L’année 2016 a débuté le 8 janvier par la traditionnelle galette, l’occasion de proposer une répétition « portes ouvertes » afin de séduire de nouveaux membres. Un pari réussi puisque qu’une douzaine de nouveaux choristes sont venus grossir les rangs. Une année satisfaisante pour les membres du bureau qui tiennent à remercier les choristes pour leurs présences et leurs implications ainsi que la municipalité pour son soutien. La présidente, Marie-Odile Bouquet a affirmé être

« une présidente comblée ! ».

Un programme allégé

Pierre Thibierge, trésorier, a présenté son rapport financier pour l’année écoulée. L’association comptait pour l’année 2016, un budget de 12 000 € qui a été respecté. Le bénéfice annuel s’élève à 117 €. Un budget aidé par les subventions de la mairie (200 €). Cependant elle ne s’est pas vue attribuer de subvention départementale. Les cotisations (augmentées en 2015 de 35 € à 40 €) sont maintenues pour l’année à venir. Le nombre de cotisants est en augmentation, puisque le groupe compte désormais 65 membres. Ces derniers sont invités à se rendre chaque jeudi soir (20 h) à l’école de musique de la ville d’Eu pour les répétitions hebdomadaires. L’occasion de répéter avec « exigence et bienveillance » pour les concerts à venir. Le programme sera plus léger que les autres années, mais « il permettra d’aborder les choses de façon plus sereine et plus peaufinée » rassure Geoffrey Chesnier, professeur de chants.

Association ouverte

Le bureau de la Maitrise a tenu à rappeler que l’association est ouverte à tous et que malgré des a prioris « stricts et sélects », c’est avec un grand plaisir que chacun est invité à venir se joindre à l’équipe. « Les répétitions sont ouvertes à tous et il ne faut donc pas hésiter à s’y rendre » assure Marie-Odile Bouquet. La volonté de recruter est forte en particulier chez les hommes, où leur nombre fait défaut. Chacun peux venir, sans compétence particulière, l’essentiel étant d’être assidu et motivé.

« La régularité fera le reste ».