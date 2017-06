Hallencourt La société de chasse d'Hocquincourt organise un trail de 15 km dimanche

Rallye cycliste et pédestre de la société de chasse. Dimanche 25 juin, la société de chasse d’Hocquincourt organise un Rallye VTT et pédestre, explique son président William Hy. Les inscriptions se dérouleront de 8 h à 10 h le jour de la course, dimanche 25 juin. Tarif : 3 € par participant.