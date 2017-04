La Batucada est un style de musique avec des percussions traditionnelles du Brésil, née à Rio de Janeiro, dont les formules rythmiques en font un sous-genre de la samba. On utilise le mot « Batucada », en France, pour désigner un groupe de musiciens pratiquant ce genre musical issu du mélange des cultures africaines, portugaises et indiennes et utilisant la caïxa, le répinique, l’apito (sifflet) le surdo, le tambourin, la cuïca, les gogos comme instrument.

Encadrés par Virginie Caumare, animatrice territoriale à la CCV, et par trois musiciens Amiénois, Cédric Coupez, Thomas Leroy et Benjamin Nail, les enfants de L’ALSH de Moyenneville âgés de 3 à 12 ans ont joué sur des petites percussions et des instruments de « fortune » issus du recyclage de matériaux au cours de deux ateliers de fabrication.

Le public est venu nombreux à la salle des fêtes pour se lancer dans le tourbillon de la batucada et savourer un voyage de rêve au cœur des plus chaudes régions du Brésil suivi d’un goûter offert par l’ALSH avec gâteau et jus de fruit.