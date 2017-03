Quarante ans déjà que l’association du Carcahoux a été créée à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime) ! Troupe de comédiens amateurs, musiciens, danseurs, jongleurs ou encore échassiers, le Carcahoux a su, depuis 1977, se créer un nom bien au-delà des frontières blangeoises. Et en quarante ans, le nombre de pièces de théâtre jouées, de sons et lumières imaginés, et de spectacles de rues réalisés a de quoi donner le vertige ! Quatre décennies qui ont aussi vu se renouveler les rangs de l’association : aujourd’hui, enfants voire petits-enfants de fondateurs ont rejoint la joyeuse bande.

« Une année de bilan et de créativité »

Alors bien sûr, avec leur bonne humeur générale et leur esprit de partage, les membres du Carcahoux ont décidé de célébrer cet anniversaire avec le public. Les dirigeants de la troupe, dont le président fondateur Bernard Renoult et l’actuelle présidente Corinne Vialaret, indiquent d’une seule et même voix :

Le Carcahoux veut profiter de cette année pour dresser le bilan de quarante ans d’activités, mais aussi pour permettre à ses membres, notamment les plus jeunes, de se projeter et construire le Carcahoux de demain.

Concrètement, le Carcahoux a donné à ses membres volontaires des « cartes blanches créatives : à charge pour eux d’organiser un événement thématique s’appuyant sur l’histoire du groupe ».

« Mémoire et transmission »

Mais avant cela, rendez-vous les 11 et 12 mars pour le lancement des festivités et la toute première carte blanche intitulée « Mémoire et transmission ». Son but ? Montrer de manière ludique quelques-unes des pratiques utilisées par le Carcahoux pour aller à la rencontre des habitants de la région et pérenniser leurs témoignages.

Rendez-vous au Manoir de Fontaine à Blangy-sur-Bresle, samedi 11 mars à 16 h puis à 18 h 15, et dimanche 12 mars à 15 h et à 17 h. Inauguration de l’année de célébration des 40 ans le samedi 11 mars à 17 h 30.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 7 mars 2017.