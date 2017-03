Thème cher au maire Yves Derrien et son équipe, la sécurité des biens et des personnes était au menu du dernier conseil municipal. La réunion, qui s’est tenue le jeudi 9 mars, n’était pas prévue au calendrier. « Cette convocation rapide et tardive était nécessaire pour aborder la vidéoprotection. Nous avons reçu les devis il y a quelques jours, et devons faire les demandes de subvention avant la fin du mois » s’est excusé le premier magistrat.

Un rôle préventif

« Une étude a démontré l’utilité de l’installation de 23 caméras qui seraient un moyen supplémentaire d’assurer la sécurité et la tranquillité publiques » précise le premier adjoint, Gilbert Deneufve. Avant de continuer

« le système permettra une vidéoprotection des lieux sélectionnés de manière relativement discrète, raisonnée, sécurisée et fiable, afin de ne pas engendrer de sentiment d’omniprésence, mais d’avoir un rôle préventif et dissuasif ».

L’opération, estimée à 164 100 € TTC, peut être subventionnée par l’État à hauteur de 20 à 30 %.

La frontiste Françoise Duchaussoy assure « voter pour » mais regrette « la faible participation de l’État ». Et d’ajouter : « j’en profite pour rappeler ma demande de mise en place du dispositif voisins vigilants, qui ne coûte rien ». Proposition qui n’a soulevé aucune réaction du maire.

Le conseiller de la majorité Luc Ecrepont s’étonne : « on paye du matériel alors que seul l’État aura le droit de s’en servir. Il serait plus logique que ce soit lui qui paye ».

23 caméras dans la ville

Devant les nombreuses questions de l’alliance PS-PC, le maire évoque « une simple demande de subvention ». La chef de file de cette opposition, Marie-Françoise Gaouyer estime : « dire oui à cette demande, c’est dire oui au projet. Il faut donc discuter du fond ».

Le communiste Michel Barbier a interrogé le maire sur les conclusions de l’étude. « Elle ne portait pas sur la pertinence de l’installation de caméras, mais sur l’équipement à choisir et où le mettre en place » précise Yves Derrien, avant d’être interrogé sur les lieux qui seront surveillés (voir par ailleurs), et le coût d’exploitation (11 000 € annuels pour la maintenance). Les appareils, mobiles, seront installés sur des candélabres ou sur des poteaux prévus à cet effet. « Comment sont traitées les images ? » continue Michel Barbier. Et Gilbert Deneufve de répondre :

« les enregistreurs seront dans un local de la police municipal. Les images ne pourront être vues que par la gendarmerie, et ne sont retenues comme valable que s’ils agissent sur demande du procureur. Personne ne surveillera les écrans en permanence ».

« Un problème éthique et financier »

Michel Barbier se dit « effaré » du coût de l’opération.

« Cela me pose un problème d’éthique, notamment concernant les caméras devant les écoles, et économique. Vous parlez toujours d’économie, et là, on sort 164 000 € »…

Le dissident Christian Duchaussoy rejoint cette idée. « La commune va suppléer aux carences de l’État. C’est un coût non-négligeable alors que ça ne servira à rien aux Eudois. Peut-être pour la sécurité routière, mais en rien pour les incivilités ». Yves Derrien conclut sur la question :

« il s’agit surtout de dissuasion. La petite délinquance est arrivée à Eu après l’installation de caméras au Tréport et à Mers. Il y a donc un intérêt certain. Ainsi que pour identifier les plaques d’immatriculation aux sorties de ville ».

À l’heure du vote, Christian Duchaussoy a choisi de ne pas participer. « Vues vos explications pour la convocation du jour, j’ai l’impression que le conseil ne sert que de chambre d’enregistrement ». Une position suivie par les dissidents Isabelle Vandenberghe et Jean Richard.

Seront ensuite comptabilisés

4 élus contre,

2 abstentions

et 18 pour.

Souriez, vous allez être filmés…