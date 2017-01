Travailler main dans la main, créer une cohésion, et surtout féliciter ceux qui, chaque jour, œuvrent pour la sécurité des habitants. C’est le souhait de la municipalité de Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime). Ainsi, après un coup d’essai en janvier 2016, le maire Éric Arnoux et son conseil ont de nouveau reçu les gendarmes et les sapeurs-pompiers qui officient dans la commune ce lundi 16 janvier 2017 en mairie. Le premier magistrat de la commune, au nom de l’ensemble des élus, mais aussi des Blangeois, a fait part de sa satisfaction du travail réalisé par les deux corps.

Vous risquez votre vie, vous mettez votre vie au service des autres, contre le feu, contre la déliquance, et pour cela, il nous semble normal de vous accueillir, car vous êtes les protecteurs de notre société, de notre sécurité, et de notre vie.

Bilans et chiffres

Une cérémonie qui donne également l’occasion au major David Levasseur, commandant de la Communauté de Brigades (COB) de gendarmerie de Blangy-Aumale, et au lieutenant Christophe Lecanu, chef du centre de secours des sapeurs-pompiers, de faire part de quelques chiffres pour l’année 2016 à Blangy-sur-Bresle :

285 interventions des gendarmes

349 interventions des pompiers

D’autres chiffres et l’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 24 janvier 2017 ici dès 6 h.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir