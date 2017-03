Chaque dimanche, des dizaines et des dizaines de commerçants ambulants prennent place dans le centre-ville de Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime) à l’occasion du marché. Plus ponctuellement dans l’année, les foires et autres marchés nocturnes rassemblent eux aussi de nombreux exposants.

Une demande du délégataire

Depuis plusieurs années, la ville fait donc appel à un délégataire, Les Fils de Madame Géraud, pour l’organisation et la gestion de ces foires et marchés. Dernièrement, le délégataire a sollicité la municipalité pour qu’elle revoit à la hausse ses droits de place. Des hausses auxquelles ne sont pas favorables les élus blangeois. Lors de leur dernière réunion de conseil, le 16 février 2017, la première adjointe Annie Clairet a rappelé que :

La proposition du conseil municipal était de ne faire aucune augmentation.

Précision faite, d’autant plus, que le Syndicat des Commerçants Non Sédentaires de Rouen et sa région a été consultée et s’oppose lui aussi à cette hausse.

Déjà + 4 % en 2016

Mais des interrogations interviennent. Kévin Plouvier, adjoint au maire, questionne :

L’an passé, nous avions déjà voté contre l’augmentation, hors les tarifs ont finalement augmenté de 4 % pour les commerçants. D’où cela vient ? Apparemment pas des taxes, puisqu’elles ont été actualisées avant.

