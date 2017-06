Le 26 mai dernier aux alentours de 18 h 30, des poussettes ont déferlé dans le grand salon de la mairie à l’occasion de la remise d’un cadeau aux enfants Airainois nés en 2016. « C’est une tradition », explique Dominique Bailleul, adjoint aux fêtes et cérémonies et organisateur de l’événement. « Nous l’organisons chaque année à l’approche de la fête des Mères et nous remettons une rose aux jeunes mamans ». Cette année, 13 filles et 9 garçons ont été célébrés avec leurs proches. Chaque famille s’est vu remettre une rose et un petit livre des mains du maire Albert Noblesse et de ses adjoints ou du conseiller départemental Jean-Jacques Stoter… « Nous leur remettons le carnet mon premier livre où les parents pourront trouver toutes les informations utiles et suivre l’évolution de la naissance à l’entrée à l’école », complète Dominique Bailleul.