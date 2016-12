Mettre en place des actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse. C’est une politique qui tient à cœur à Éric Arnoux, maire de Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime), et son équipe municipale. Depuis deux ans et demi qu’il est à la tête de la commune, plusieurs actions concrètes ont déjà été menées : mise en place depuis l’été 2015 de chantiers de jeunes pour aider au financement du permis de conduire des 18-25 ans, sauvegarde de la garderie suite à la dissolution de l’association Chés Piots en décembre 2015, ou encore rédaction cette année d’un Plan Éducatif Local.

Et l’équipe municipale ne compte pas s’arrêter là. Lors de sa dernière réunion de conseil, lundi 19 décembre 2016, elle a approuvé à l’unanimité le lancement d’un tout nouveau dispositif, qui s’inscrit justement dans le cadre du PEL.

Travaux de peinture contre BAFA

Du 13 au 25 février 2017, la ville lance ainsi un tout nouveau chantier de jeunes, ouvert dès 17 ans aux Blangeois et personnes extérieures. Il s’agira d’effectuer des travaux de peinture dans les locaux de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement qui se situent à l’école élémentaire Charles Fréchon. À l’issue du chantier, chaque participant percevra une rétribution de 300 euros, qu’il pourra ensuite utiliser pour financer partiellement sa formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).

