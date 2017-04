Même si depuis 1945, les femmes ont acquis des droits et que les inégalités tendent à s’équilibrer, il reste énormément de travail à faire car les mentalités changent lentement.

Jeudi 30 mars 2017, c’est une bonne dizaine d’adhérentes de l’antenne de Gamaches (Somme) de l’association Femmes Solidaires, autour de l’animatrice Nadia Zimmerman, qui s’est rendue au local de l’association L’Atelier, à Blangy-sur-Bresle, pour l’ouverture de la première antenne de Seine-Maritime.

Zoom sur l’association

Avec près 10 000 adhérentes nationales, l’association Femmes Solidaires mène différentes actions, notamment en direction des jeunes, afin d’ouvrir la discussion et le débat, le tout, sous forme ludique, via des expositions, des marches… afin que ces adhérents participent de manière efficace.

L’objectif est d’obtenir plus d’égalité et plus de droits entre les femmes et les hommes. Pour cela, c’est dès le plus jeune âge qu’il faut lutter contre les idées reçues.

Pratique

Permanences d’accueil, d’écoute, d’informations sur les droits des femmes, et d’accompagnement le premier jeudi du mois de 9 h à 12 h au Centre Médico-Social de Gamaches et le quatrième jeudi du mois de 14 h à 17 h au local de L’Atelier, rue Morgan, à Blangy. Renseignements et rendez-vous pour les permanences du jeudi au 03 22 61 10 36.

