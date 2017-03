L’Union Cycliste SGD propose le 27ème grand prix cyclitste de Mers les Bains (UFOLEP) samedi 1er avril, en partenariat avec la municipalité et les commerçants.

L’épreuve est réservée aux catégories GS, féminines et 3ème catégorie et les dossards seront remis à partir de 13h sur l’esplanade. Les départs seront donnés à 14h pour les GS et féminines, puis 15h30 pour les 3e catégorie. En conséquence, circulation et stationnement seront interdits entre 13h30 et 17h30.

Chaque année, la course attire un grand nombre de cycliste et offre un beau spectacle au public. Plus d’informations sur le site internet du club.