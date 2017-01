Le club de force athétique des Villes Sœurs continue de s’illustrer : le 11 décembre, ils sont six à avoir obtenu leur qualification pour la finale des championnats de France qui aura lieu au mois de mars en Alsace, dans la Fédération sportive de force athétique (Fsfa).

Avec 105 kg en soulevé de terre, Séverine Boucher obtient sa qualification dans la catégorie seniors moins de 58,5kg. « L’objectif sera d’obtenir une qualification pour les championnats du monde au mois de juin en Belgique » confie-t-elle.

Jérôme Boucher se qualifie en soulevé de terre (200kg) et en squat (165kg), chez les vétéran moins de 75 kg. L’athlète se concentre par ailleurs sur la compétition qu’il disputera au mois de février au sein de la Fédération française de force.

Sullivan Porquet, de nouveau dans le groupe, réussit son retour à la compétion avec un soulevé de terre de 270 kg. « L’objectif sera de battre le record du monde en vétérans, qui est en dessous de mon record personnel de 290kg ».

De son côté, Fabien Pollet assure dans les trois mouvements, avec 155kg en développé couché, 215kg en squat et 270kg au soulevé de terre, ce qui porte son total à 640 kg.

Deux nouveaux ont fait leur entrée dans le groupe et pour leur première compétion : Cédric Dumontier et Jordan Roix n’ont pas démérité, réussissant respectivement des barres à 160kg et 202,5 kg au soulevé de terre.