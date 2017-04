Le mois d’avril est arrivé et avec lui les lycéens et étudiants entrent dans la dernière ligne droite de leur année scolaire. Mais pour ceux qui souhaitent trouver un job d’été, en plus des révisions intensives, il faut entamer les recherches adéquates. Le Point d’information jeunesse de la Communauté de communes du Vimeu (CCV) et la Mission locale Picardie Maritime peuvent ici leur faciliter la tâche. Tous deux se sont alliés pour mettre en place une journée jobs d’été en Hauts-de-France le mercredi 26 avril, de 14 heures à 17 heures.

Le lieu retenu pour organiser la manifestation n’a pas été choisi par hasard : le gymnase du lycée du Vimeu à Friville-Escarbotin. D’ailleurs, l’établissement scolaire propose à ses élèves de libérer un créneau pour qu’ils s’y rendent. Mais attention, la journée jobs d’été n’est pas réservée qu’aux lycéens, tous les jeunes sont invités.

Julien Levasseur