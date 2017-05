Monchy-sur-Eu. Dimanche 28 mai, les randonneurs monchois organisent leur rando la monchoise. Au programme : une course VTT (13, 30 ou 40km), dont le départ est donné à 9h. Dix minutes plus tard, les traileurs sont attendus au départ, pour des parcours de 13km et 15 km. Enfin à 9h15, les marcheurs partiront pour 13km. En 2016, l’épreuve avait attiré 346 participants, dont 52 pour le trail qui était mis en place pour la première fois.