Le 4 février au Tréport : Deuxième gala de boxe

18 combats, pendant plus de quatre heures de spectacle : le deuxième gala de boxe anglaise du Tréport promet de faire vivre des émotions fortes au public, attendu en nombre au gymnase Léo Lagrange samedi 4 février.

« Des boxeurs venus de beaucoup de clubs de Picardie et Normandie vont participer. Ce sera une grande fête de la boxe » explique Vincent Lefèvre, entraîneur à l’AS Tréport Boxing club et organisateur du gala.

Pendant la soirée, les spectateurs pourront assister à des combats amateurs de jeunes (cadets et juniors) et d’adultes, ainsi qu’à des démonstrations de boxe éducative en début de soirée. « Tous les combats ne sont pas encore décidés, mais il y en aura 17 ou 18 » détaille l’entraîneur, qui recherche encore un adversaire pour l’un de ses combattants.

Six boxeurs tréportais

Le club organisateur sera représenté par cinq participants : Guillaume Becquin en catégorie – de 68 kg, les frères Bocquillon, Mathieu et Thomas, qui effectuent tous les deux leur premier combat, Julien Mallet en – de 75 kg et Guillaume Thiébault, qui fera le 4 février son 4e combat, en – de 98 kg. Et pour la soirée, Julien Racine, ancien licencié du club tréportais qui a déménagé dans le sud de la France, revient dans la région pour monter sur le ring.

La soirée sera par ailleurs une très bonne préparation pour les boxeurs qui participent à des compétitions dans les semaines qui viennent : Guillaume Becquin participe à la Coupe de Normandie fin février et quatre autres membres du club feront les championnats espoir régionaux.

500 spectateurs attendus

« L’année dernière pour la première édition, nous avions attiré plus de 450 personnes. Nous espérons faire aussi bien cette année » prévoit l’organisateur. Sans doute pourra-t-il compter sur la présence d’amateurs de boxe venus de loin, puisqu’un grand nombre de clubs seront représentés (voir encadré).

Pratique

Gala de boxe, le 4 février à partir de 19 h 30 au gymnase Léo Lagrange. Tarifs : 10 €, femmes 5 €, moins de 12 ans, gratuit. Sans réservation, buvette et restauration sur place.

11 clubs réunis :

Avec le boxing club du Tréport, l’entraîneur Vincent Lefèvre a réussi à créer un pont entre les clubs normands et picards. En effet, des combattants venus de dix associations sportives ont répondu présent à l’invitation de l’organisateur du tournoi.

Côté picard, il y aura des boxeurs des clubs d’Amiens, Ham, Saint-Michel, Compiègne, Pont-Sainte-Maxence et Beauvais ; pour la Normandie, des combattants des clubs de Dieppe, Barentin, Saint-Étienne-du-Rouvray, Argentan et bien sûr, Le Tréport.

Par ailleurs, le club local peut compter sur la participation de ses 35 licenciés pour veiller à la bonne organisation du gala et sur le prêt de matériel de la part du club de Dieppe.