Le salon de bien-être et du bien vieillir organisé par la commission cohésion sociale de Friville-Escarbotin est devenu une référence dans le département de la Somme. L’année dernière près de 700 personnes ont été accueillies sur une seule journée.

Une multitude de disciplines

Il faut dire que l’entrée est gratuite, tout comme la grande majorité des démonstrations sur place. Les spectateurs pourront jongler entre masseur, énergéticien, maître reiki, réflexologue, magnétiseur, sophrologue, lithothérapeute, naturopathe, apiculteur, numérologue… « On ne fait payer personne, ni le public, ni les exposants. Le but du salon, c’est de dynamiser la ville et de proposer des méthodes de soin et de relaxation originales. On sait que ça ne guérit pas mais ça peut soulager », explique Florence Vansevenant, présidente de la commission cohésion sociale.

Julien Levasseur