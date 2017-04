Se déroulant habituellement aux alentours de 19 h 30, le conseil municipal a été avancé d’une demi-heure pour essayer d’atténuer la longueur de la réunion, a confié le maire aux autres édiles à la fin de la séance. Au 31 décembre dernier, la commune affiche ainsi un excédent de fonctionnement global cumulé de 266 584,77 € duquel se retrouve déduit une affectation obligatoire relative à la couverture d’autofinancement et dont le montant s’élève à 58 565,26 €. Les élus ont ensuite dressé le bilan de la dette de la commune. « La commune totalise 280 000 euros d’emprunts qui sont très faciles à décortiquer : un emprunt de 30 000 euros, un autre de 50 000 euros et enfin un de 200 000 euros », dévoile le secrétaire de mairie avant de préciser. « Nous n’avons plus rien à rembourser sur l’emprunt de 30 000 euros, il nous reste 11 874,08 euros de crédit sur celui de 50 000 euros avec un délai de 2 ans et 119 583,99 euros à rembourser en 9,25 ans sur les 200 000 euros ».

