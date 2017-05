Depuis le 3 mai, Marc Patry médecin généraliste et mésothérapeute exerce deux jours par semaine à la maison médicale située 2 rue Pasteur en compagnie de Nathalie Dupont, assistante et secrétaire médicale. « J’y suis né, j’y ai été élevé et je veux travailler à la campagne », précise le praticien qui a répondu à l’annonce des cabinets d’infirmiers Boissabi et Allart et la pharmacie Deschamps. Médecin généraliste spécialisé dans « la mésothérapie » (administrer des médicaments par micro-injections dans la peau), Marc Patry veut lutter contre la souffrance et s’engage pour le service à la personne et sur le plan humanitaire. Il espère travailler à plein-temps à Hallencourt durant les 15 prochaines années.

