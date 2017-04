Philippe Etchebest, le célèbre chef cuisinier, présente l’émission. (photo : © Marianne Rosensthiel/M6)

Le casting de l’émission « Cauchemar en Cuisine », diffusée sur M6, est ouvert. Si votre restaurant rencontre des difficultés ou vous avez constaté des problèmes dans un établissement, Philippe Etchebest et son équipe peuvent vous venir en aide. L’émission existe depuis le 18 avril 2011. Le programme s’inspire de l’émission britannique Ramsay’s Kitchen Nightmares, dans laquelle c’est le chef Gordon Ramsay qui vient en aide à des restaurateurs en difficulté.

Après un état des lieux et des échanges avec le personnel, le chef identifie le problème et propose des solutions adaptées au restaurateur : réaménagement de l’établissement, élaboration d’une nouvelle carte… Depuis sa première saison diffusée en 2011, l’émission a déjà fait ses preuves et elle attire à chaque fois deux à trois millions de téléspectateurs

Si le casting vous intéresse, contactez les organisateurs par mail à castingcauchemar@m6.fr ou par téléphone au 01 41 92 69 89.