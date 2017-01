De l’eau rose… Une originalité, alliée à des cours d’aqua fitness et des baptêmes de plongée, qui avait fait forte impression le 23 octobre dernier au centre aquatique intercommunautaire O2 Falaises. Une opération menée pour la bonne cause, afin de sensibiliser les personnes présentes au dépistage du cancer du sein, dans le cadre d’Octobre Rose.

« C’est la première fois que nous faisions une coloration d’eau dans les bassins. Mais nous allons renouveler cette expérience et continuer à développer les animations pour Octobre Rose » explique le directeur des lieux, Olivier Crequer. Avant de continuer :

« nous voulons nous intégrer dans le calendrier des animations établi pour le territoire ».

Alain Brière, le président de la Communauté de Communes des Villes Sœurs, s’est dit

« très content que le délégataire de service public s’investisse ».

Un chèque de 483 €

O2 Falaises a remis un chèque de 483 € au profit de l’association EMMA, qui promeut et encadre le dépistage gratuit du cancer du sein. « Un chiffre qui correspond aux entrées et aux dons reçus lors de cette soirée. Et qu’on espère faire grossir lors des prochaines éditions » précise Olivier Crequer.

Florence Cailleux, élue tréportaise qui coordonne les actions mises en place dans le secteur pour l’occasion, a vivement remercié l’établissement.

« Il y a quelques années qu’on s’y attelle au Tréport et ça prend de l’ampleur dans les Villes Sœurs. On espère élargir aux petites communes pour faire passer le message ».

Un bureau ambulant

Représentant d’EMMA, le Dr Bennamouda a rappelé que l’association avait récemment acquis « un camion que nous avons transformé en véritable bureau ambulant ». Le principe de ces interventions ?

« Distribuer des rubans roses, engager la discussion sur le cancer du sein, créer une atmosphère d’ouverture pour diffuser l’information ».

En cas de nécessité, il suffira de fermer la porte du camion pour un entretien plus confidentiel. Donner un cadre moins institutionnel et médical à ces conservations permettra de faire passer le message autrement. Des groupes de paroles sont aussi mis en place.

Les efforts sont concentrés sur notre zone car, les chiffres le prouvent, la participation aux tests de dépistage y est faible, et les cancers sont souvent pris en charge trop tard. « Il faut qu’on vienne vers les gens qu’on n’arrive pas à toucher ». L’action du centre aquatique était vivement saluée : « les sportifs sont moins malades, car l’activité physique est excellente pour la prévention, elle aide les malades à supporter leurs traitements, et elle éloigne les risques de rechute ».