Sortez vos confettis ! Le week-end prolongé de la Pentecôte 2017 sera également celui du carnaval du Champ de Mars de la Ville d’Eu. Les bénévoles du comité des fêtes du quartier préparent ce grand rendez-vous depuis plusieurs mois.

Des attractions foraines

Il en faut du papier crépon pour réaliser les chars qui vont défiler pendant les festivités. Il n’y a pas de thème particulier mais plusieurs univers qui font rêver les enfants… dont le carrosse que vous pouvez voir sur notre photo… Pour les autres, nous vous laissons la surprise. Pendant le carnaval, ce sont neuf chars et six sociétés de musique qui vont égayer les rues de la cité royale. Et bien évidemment les attractions foraines vont s’installer sur la place du champ de Mars. Elles vont accueillir toutes les générations pendant le week-end.

Le programme

Samedi 3 juin. A 15 h 30, aura lieu le « précorso » avec deux chars, les majorettes de Blangy-sur-Bresle et la batterie fanfare de Dargnies… et ses majorettes. Le cortège va partir de la place de la Mouillette avec un passage dans le centre-ville notamment la rue Paul Bignon (rue piétonne) et la rue Charles Morin. A partir de 20h, soirée musicale, sur la place du Champ de Mars.

A 15 h 30, aura lieu le « précorso » avec deux chars, les majorettes de Blangy-sur-Bresle et la batterie fanfare de Dargnies… et ses majorettes. Le cortège va partir de la place de la Mouillette avec un passage dans le centre-ville notamment la rue Paul Bignon (rue piétonne) et la rue Charles Morin. A partir de 20h, soirée musicale, sur la place du Champ de Mars. Dimanche 4 juin . A partir de 14h30, c’est le grand corso fleuri qui va défiler dans les rues eudoises avec les neuf chars et plusieurs troupes : les Émeraudes, la Clique de Foucarmont, les Gamachoises, les majorettes de Blangy-sur-Bresle, la Jovacienne et Dragonfly de Doudeville. Le départ aura lieu depuis les feux de la chaussée de Picardie.

. A partir de 14h30, c’est le grand corso fleuri qui va défiler dans les rues eudoises avec les neuf chars et plusieurs troupes : les Émeraudes, la Clique de Foucarmont, les Gamachoises, les majorettes de Blangy-sur-Bresle, la Jovacienne et Dragonfly de Doudeville. Le départ aura lieu depuis les feux de la chaussée de Picardie. Lundi 5 juin . A 11h, les réjouissances vont se poursuivre avec un concert de l’école de musique de la ville, au Pavillon Michelet.

. A 11h, les réjouissances vont se poursuivre avec un concert de l’école de musique de la ville, au Pavillon Michelet. Mardi 6 juin. Pour conclure les festivités, un demi-tarif sera proposé sur toutes les attractions foraines.

Une brocante en juillet

L’association prépare par ailleurs la première édition d’une brocante semi-nocturne, le samedi 1er juillet, au quartier Morris.