Pour la quatrième année consécutive, le claveciniste néerlandais Johan Brouwer proposera un récital de musique baroque. Les participants auront aussi l’occasion de voir une des rares copies du clavecin de Vaudry apportée des Pays-Bas par l’artiste. Ce clavecin a été créé par David Rubio, important facteur britannique, en 1980. La décoration de cet instrument quant à elle, a été réalisée à l’identique par Ann Mactaggart, restauratrice au musée Victoria & Albert à Londres, musée où l’original siège aujourd’hui. Au creux de la Vallée de la Vimeuse, Johan Brouwer propose au public un programme autour de « J.S Bash et ses contemporains ». Avec : prélude, fugue et postludium en sol mineur, suite en do mineur, suite en ré mineur, sonate K78 en si mineur… Les participants pourront découvrir le temps d’une soirée les années 1600/1700.

Tarif : 12 €. Préférable de réserver auprès de Nicolle Dhaynaut au 09 84 01 78 93.