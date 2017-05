L’équipe de collègiens issus de plusieurs pays d’Europe

a réalisé une exposition et procédé à un lâcher de ballons. –

A cette occasion et dans le cadre du joli Mois de l’Europe, l’association présidée par Nathalie Cagny a organisé une journée européenne et plus particulièrement de commémorations des relations franco-allemandes à Airaines de 10 h à 16 h avec diverses animations pour le grand public sur les thèmes de l’année (une randonnée, une exposition, et ateliers pour enfants..).

A 9 h 45, les festivités ont débuté avec un accueil café, prévu devant la mairie d’Airaines, suivi à 10 h du départ de la randonnée pour « la marche des 25 ans » 5 km en direction de Dreuil Hamel avec une halte à l’église Saint Denis, au prieuré, à l’espace Festif et culturel. Au cours du mot de bienvenu aux personnalités présentes, la présidente Nathalie Cagny a demandé une minute de silence et rendu hommage à Henri Germey, président d’honneur du comité de jumelage d’Airaines décédé en 2014.

